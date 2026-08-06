Van de Zandschulp wint in Montreal verrassend van Medvedev

MONTREAL (ANP) - Tenniser Botic van de Zandschulp heeft in de nacht van woensdag op donderdag op het masterstoernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. Van de Zandschulp versloeg de kampioen van 2021 in twee sets: 6-3 7-6 (5).

Medvedev liep zijn honderdste zege op een masterstoernooi mis door zijn uitschakeling. De Rus maakte maar liefst 40 ongedwongen fouten.

Het masterstoernooi van Montreal verloor woensdag in korte tijd drie van de hoogste geplaatste spelers. Naast Medvedev werden ook de Duitser Alexander Zverev en de Canadees Felix Auger-Aliassime uitgeschakeld.

De als eerste geplaatste wereldnummer drie Zverev, die dit jaar Roland Garros won en in de finale stond van Wimbledon, ging in de tweede ronde onderuit tegen Tallon Griekspoor. De Nederlander kwam na een verloren eerste set knap terug: 6-7 (3) 6-2 6-4.

Auger-Aliassime, geboren en getogen in Montreal, moest zich voor zijn geplande avondwedstrijd terugtrekken nadat hij tijdens de training een rugblessure had opgelopen.