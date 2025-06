Air India bevestigt 'incident' vlucht van Ahmedabad naar Londen

AHMEDABAD (ANP) - Luchtvaartmaatschappij Air India bevestigt dat er een "incident" heeft plaatsgevonden met vlucht AI171, die onderweg was van de West-Indiase stad Ahmedabad naar het Londense vliegveld Gatwick. Het bedrijf verzamelt op dit moment de details en zal later meer informatie delen.

Persbureau ANI meldt op basis van de politie dat er 242 passagiers aan boord zaten toen het toestel vlak na het opstijgen neerstortte. Op televisiebeelden is te zien dat er brand is ontstaan en dikke rookwolken boven Ahmedabad hangen. De politie zegt dat het toestel is neergekomen op een "civiel gebied" in de buurt van het vliegveld.

Er is officieel nog niets bekend over slachtofferaantallen.