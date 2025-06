BARNEVELD (ANP) - Een school aan de Rietberglaan in Barneveld is donderdagochtend ontruimd vanwege een melding van een "dreigende situatie". Een politiewoordvoerder zegt dat het om een melding van een wapen zou gaan, maar er is vooralsnog geen wapen aangetroffen op de school. De politie ziet momenteel dan ook geen signalen van een "directe dreiging".

De politie doet onderzoek naar de melding. De leerlingen staan buiten.