AIVD en MIVD halen weer meer info in het geheim op

DEN HAAG (ANP) - De AIVD en MIVD hebben vorig jaar opnieuw meer informatie in het geheim opgehaald. In 2025 kreeg de instantie die zulke aanvragen van de inlichtingendiensten moet beoordelen 4615 verzoeken, 4 procent meer dan het jaar ervoor. Het gaat dan bijvoorbeeld om het indringen in telefoons of het afluisteren van gesprekken.

Net als vorig jaar ziet de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) dat grote geopolitieke ontwikkelingen een rol spelen in de toename van verzoeken. In de afgelopen jaren steeg het aantal verzoeken steeds, vorig jaar was de toename zelfs 30 procent. De commissie benadrukt dat ondanks alle zorgen om onder meer jihadisme en rechts-extremisme, de grondrechten van mensen niet zomaar geschonden mogen worden.

In 2025 waren er meer onrechtmatigheidsoordelen, deels door slordigheden in het proces. In 1,3 procent van de gevallen was de aanvraag ook na aanpassing niet terecht. Dan had de commissie op principiële en inhoudelijke punten bezwaar. Het ging dan bijvoorbeeld om het afluisteren van mensen of bedrijven die geen doelwit waren of geen gevaar vormden voor de democratische rechtsorde.

Ook bij sommige grote verzoeken waarbij veel informatie opgehaald zou worden, bijvoorbeeld door computers te hacken, ging het de commissie een aantal keer te ver. De inlichtingendiensten kunnen onder andere via glasvezel internetverkeer onderscheppen, waarmee veel informatie in één keer opgehaald wordt. De TIB ziet dat dit de privacy van veel mensen schendt en tegelijk weinig oplevert.