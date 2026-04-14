Judoka's beginnen na onrustig jaar met nieuwe energie aan EK

ARNHEM (ANP) - De Nederlandse judoka's hebben na een jaar van onzekerheid eindelijk weer duidelijkheid. De komst van hoofdcoach Mark van der Ham heeft medaillekandidaten Joanne van Lieshout, Sanne van Dijke en Jur Spijkers nieuwe energie en vertrouwen gegeven voor de EK van donderdag tot en met zondag in het Georgische Tbilisi. "Ik heb voor het eerst sinds de Spelen van Tokio weer iedere dag het gevoel dat ik alles uit mijn lichaam kan halen", aldus de 30-jarige Van Dijke, in 2021 winnares van de tot dusver laatste Nederlandse olympische judomedaille (brons).

Van der Ham heeft met zijn komst vorige zomer voor rust gezorgd, na een onrustig jaar dat volgde op de medailleloze Spelen van 2024. De vier coaches vertrokken, net als directeur topsport Gijs Ronnes. Een jaar lang wisten de Nederlandse topjudoka's niet waar ze aan toe waren.

Door de onrust nam Van Lieshout, in 2024 de tot dusver laatste Nederlandse wereldkampioene, vorig jaar een paar maanden pauze van het topjudo op Papendal. "Ik ben iemand die heel goed gaat op structuur en dat was er even niet, dus dat kostte me energie. Dat was de belangrijkste reden om even een stapje terug te doen om er daarna hopelijk weer wat vooruit te maken", zei de 23-jarige Brabantse tijdens een mediadag in Arnhem in aanloop naar de EK.

'Rust om te ontwikkelen'

Na haar rentree drong Van Lieshout vorige maand in Tbilisi voor de eerste keer door tot de finale van een Grand Slam. "We hebben dit jaar drie toernooien gedaan en ik merk dat het elk toernooi beter gaat. De rust is er nu weer om mezelf echt te ontwikkelen en beter te worden. Dat geeft me veel vertrouwen richting de EK."

Daar sluit zwaargewicht Spijkers, die op vier van zijn laatste vijf internationale toernooien een medaille won, zich bij aan. "Het heeft even geduurd, maar ik ben blij dat de shitzooi is opgelost en ik me niet meer hoef druk te maken om allerlei randzaken. Voor de komst van Mark moest ik bijvoorbeeld zelf gaan lobbyen dat ik in aanloop naar de EK op trainingskamp kon, omdat ik niet mee mocht naar een kamp in Japan. Tot op de dag van vandaag weet ik niet waarom dat was. Maar dat is nu in ieder geval allemaal opgelost, dus dat is fijn."

Michael Korrel maakt tijdens de EK zijn rentree op een titeltoernooi na een schorsing van een jaar door administratieve fouten bij een dopingcontrole. "Het was wel weer even wennen om onderdeel te zijn van de groep, ook door alle nieuwe gezichten. Maar ik ben blij dat ik er weer bij ben en dat ik dit hoofdstuk heb kunnen afsluiten."