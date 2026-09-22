ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AIVD en NCTV waarschuwen voor normalisering extreemrechtse ideeën

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 16:05
anp220926171 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Rechts-extremisten proberen hun denkbeelden acceptabel te maken voor een grotere groep mensen door een "zachtere versie" hiervan te presenteren. Daarvoor waarschuwen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). "Sommigen proberen politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden", schrijven de veiligheidsdiensten in een gezamenlijke analyse.
"Zo worden zoveel mogelijk mensen (herhaaldelijk) blootgesteld aan het rechts-extremistisch gedachtegoed. Dit zorgt voor minder weerstand tegen, en meer acceptatie van, hun ideeën en uitingen", aldus de onderzoekers. Betrokkenheid van extreemrechtse spelers in het debat zorgt er ook voor dat er minder ruimte is voor dialoog en oplossingen, staat in het rapport. Het extreemrechtse gedachtegoed draait om ongelijkwaardigheid op basis van huidskleur en de overtuiging dat witte mensen superieur zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

Groen gas wordt verplicht: 2 cent per kuub erbij in 2027, tot 14 cent in 2030

shutterstock 2134527207

Waarom honden blaffen

143176723_m

Deze sporten zijn het beste voor je botten volgens de wetenschap

vvd jongeren zijn tegen kabinetsdeelname als wilders premier wordt1700810489

Het kabinet kon je energierekening honderden euro's lager maken, maar koos daar niet voor

256988701_l

Je zonnepanelen leveren straks fors minder op: vijf dingen die je vóór 1 januari moet regelen

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Hoe minder Nederlanders gas gebruiken, hoe duurder het wordt voor jou als achterblijver

Loading