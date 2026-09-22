AIVD en NCTV waarschuwen voor normalisering extreemrechtse ideeën

DEN HAAG (ANP) - Rechts-extremisten proberen hun denkbeelden acceptabel te maken voor een grotere groep mensen door een "zachtere versie" hiervan te presenteren. Daarvoor waarschuwen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). "Sommigen proberen politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden", schrijven de veiligheidsdiensten in een gezamenlijke analyse.

"Zo worden zoveel mogelijk mensen (herhaaldelijk) blootgesteld aan het rechts-extremistisch gedachtegoed. Dit zorgt voor minder weerstand tegen, en meer acceptatie van, hun ideeën en uitingen", aldus de onderzoekers. Betrokkenheid van extreemrechtse spelers in het debat zorgt er ook voor dat er minder ruimte is voor dialoog en oplossingen, staat in het rapport. Het extreemrechtse gedachtegoed draait om ongelijkwaardigheid op basis van huidskleur en de overtuiging dat witte mensen superieur zijn.