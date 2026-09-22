Op 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling, in één klap, zonder afbouw. Voor meer dan drie miljoen huishoudens met zonnepanelen verandert de rekensom fundamenteel.

Zo weinig levert je teruggeleverde stroom straks op

Tot en met 31 december mag je de stroom die je teruglevert aan het net wegstrepen tegen je verbruik, inclusief energiebelasting. Elke teruggeleverde kWh is daardoor het volle stroomtarief waard. Vanaf 1 januari krijg je in plaats daarvan een terugleververgoeding: wettelijk minimaal 50 procent van het kale leveringstarief (het tarief zonder belastingen), zo regelt de Energiewet. Bij een kaal leveringstarief van €0,10 tot €0,13 per kWh komt die ondergrens uit op zo'n €0,05 tot €0,07 per kWh, berekent Mijnenergierapport.nl op basis van de tariefstand van juni 2026.

Elke kWh die je teruglevert was het volle stroomtarief waard. Straks is het 5 tot 7 cent.

Je verbruikt maar 30% zelf

Dat zou niet zo erg zijn als je alle zonnestroom zelf zou gebruiken. Maar een gemiddeld huishouden verbruikt slechts zo'n 30 procent van de opgewekte zonnestroom direct, aldus Milieu Centraal. Uit gebruiksdata van Zonneplan over heel 2025 komt een vergelijkbaar getal: 31 procent. De overige 70 procent gaat het net op, en juist dat deel wordt straks veel minder waard.

Een voorbeeld uit een rekentool van Energievergelijk.nl illustreert het: een huishouden met 12 zonnepanelen wekt 4.200 kWh per jaar op, waarvan 1.400 kWh direct verbruikt en 2.800 kWh teruggeleverd. Die 2.800 kWh leveren na 1 januari nog maar een paar cent per kWh op in plaats van het volle tarief.

Verschuif je verbruik naar de zon

De goedkoopste maatregel kost niets. Draai je wasmachine, vaatwasser en droger overdag, als de panelen draaien. Volgens Milieu Centraal kun je je zelfverbruik zo verhogen van ongeveer 30 naar zo'n 60 procent. Met een thuisbatterij kan dat zelfs stijgen naar 60 tot 70 procent, aldus EnergieKiezer. Elk procentpunt dat verschuift van teruglevering naar eigen verbruik scheelt je het verschil tussen het volle stroomtarief en de lage terugleververgoeding.

De thuisbatterij: populair, maar niet goedkoop

De populariteit groeit explosief. Eind augustus stonden er bijna 71.000 thuisbatterijen geregistreerd bij energieleveren.nl, meldt het Reformatorisch Dagblad. Vorig jaar augustus waren dat er nog maar ruim 16.000. De kosten liggen tussen €5.000 en €10.000 inclusief installatie, met een gemiddelde terugverdientijd van 7 tot 12 jaar. Het RD waarschuwt ook voor malafide verkopers: ga nooit in op telefonische aanbiedingen.

Overweeg een dynamisch contract

Bij een vast contract ligt de terugleververgoeding doorgaans laag en vast. Bij een dynamisch contract krijg je de actuele marktprijs voor je teruggeleverde stroom, vaak zonder vaste terugleverkosten. Zonneplan berekent dat een huishouden met 10 panelen en 3.500 kWh jaarverbruik gemiddeld ruim €170 per jaar bespaart met dynamisch ten opzichte van vast. Over de bredere keuze tussen contractvormen schreven we eerder.

Check nu je meter en je contract

Meet via je slimme meter of de app van je omvormer hoeveel procent van je zonnestroom je zelf verbruikt. Vergelijk energiecontracten niet alleen op leveringstarief, maar op terugleververgoeding én terugleverkosten: de onderlinge verschillen zijn groot. Wie nieuwe panelen laat plaatsen, doet er goed aan een oost-westopstelling te overwegen, die de productie over de hele dag verdeelt en het onbruikbare overschot rond het middaguur verkleint.

De energierekening stijgt sowieso, ook los van je zonnepanelen. Eerder schreven we over simpele ingrepen om de gasrekening deze winter beheersbaar te houden en over het plan van de netbeheerders om 's avonds meer te laten betalen voor stroom. Wie zonnepanelen heeft, kan de stijging deels opvangen, maar dan moet je nu in actie komen.