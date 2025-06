Akkoord België over defensiemiljarden, nieuwe NAVO-norm ver weg

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische federale regering heeft dinsdag een akkoord bereikt over de besteding van de extra miljarden voor defensie, meldt minister Theo Francken (Defensie) op X. Met die extra miljarden voldoet België net aan de nu geldende NAVO-norm van 2 procent van de omvang van de economie. Pas in 2034 wil België de uitgaven naar 2,5 procent opschroeven.

Op de NAVO-top in Den Haag wordt woensdag een besluit genomen over een nieuwe norm van 5 procent die in 2035 moet worden gehaald. Dat lukt België niet.

Van die 5 procent is 3,5 procent bedoeld voor pure defensie-uitgaven en 1,5 procent voor ondersteunende zaken. In navolging van Spanje heeft ook België om "maximale flexibiliteit" van de NAVO gevraagd voor de verhoging van de defensie-uitgaven. Ook Slowakije wil een uitzonderingspositie.

In het akkoord is vastgelegd dat België 30 miljard euro gaat uitgeven aan een derde fregat, een luchtafweersysteem, extra munitie en duizend gevechtsvoertuigen, meldt de Belgische omroep VRT.