Woonwinkelketen Rivièra Maison failliet verklaard

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse woonwinkelketen Rivièra Maison is dinsdag failliet verklaard, hebben medewerkers van twee vestigingen bevestigd na berichtgeving van De Telegraaf. Het personeel van het bedrijf, met zeven vestigingen in Nederland, is dinsdagmiddag ingelicht.

De onderneming heeft ook twee eigen zaken in Duitsland en verscheidene verkooppunten in Europa waar de meubels en accessoires van het merk Rivièra Maison worden verkocht. Volgens een medewerker ging het steeds slechter met het bedrijf en konden de rekeningen niet meer worden betaald.