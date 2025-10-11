Akkoord Trump en AstraZeneca over prijsverlagingen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een deal gesloten met het Britse farmacieconcern AstraZeneca om de prijzen voor receptgeneesmiddelen te verlagen. Het bedrijf zal bepaalde geneesmiddelen met korting gaan leveren aan Medicaid, het federale zorgverzekeringsprogramma voor mensen met lage inkomens.

In ruil daarvoor krijgt AstraZeneca de komende drie jaar vrijstelling van de importheffingen op geneesmiddelen. Eerder sloot de Amerikaanse overheid een vergelijkbare overeenkomst met farmaceut Pfizer.

AstraZeneca kondigde in juli aan de komende vijf jaar 50 miljard dollar (43 miljard euro) te investeren in productie en ontwikkelingsactiviteiten op Amerikaanse bodem. Het bedrijf zal zijn grootste vestiging wereldwijd bouwen in de Amerikaanse staat Virginia en faciliteiten in vijf andere Amerikaanse staten uitbreiden.