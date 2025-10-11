ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump: gijzelaars worden maandag vrijgelaten

Samenleving
door anp
zaterdag, 11 oktober 2025 om 00:58
anp111025003 1
WASHINGTON (ANP) - Volgens de Amerikaanse president Donald Trump worden de Israëlische gijzelaars in Gaza maandag vrijgelaten. In een gesprek met journalisten in het Witte Huis gaf Trump aan dat het onder meer gaat om 28 overleden personen. Meer details over de vrijlating van de gijzelaars maakte hij niet bekend.
De Amerikaanse president zei dat hij ervan overtuigd is dat het staakt-het-vuren dat vrijdag is ingegaan stand zal houden, omdat zowel Israël als Hamas genoeg zou hebben van de strijd.
Trump bevestigde dat hij in de komende dagen naar het Midden-Oosten reist. Maandag spreekt hij het Israëlische parlement toe en heeft hij een ontmoeting met "een hoop leiders" om de toekomst van Gaza te bespreken. Dat overleg vindt volgens de president waarschijnlijk plaats in het Egyptische Caïro.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

gemiddelde-gasprijs-2025-1

Nederlandse huishoudens betalen de hoogste gasrekening van Europa. Waarom?

skynews-iris-stalzer-germany_7045177

Duitse burgemeester urenlang gemarteld door haar stiefdochter

ANP-538624434

Dit is Shayne Coplan (27), de jongste selfmade miljardair ter wereld

48976136_m

Dit verborgen mechanisme in je lichaam verbrandt vet als geen ander

ANP-68462570

Wat is goedkoper: Telefoon met abonnement of los toestel met sim only?

generated-image (39)

7 wasmachine- en drogertrucs die écht werken (getest)

Loading