Trump: gijzelaars worden maandag vrijgelaten

WASHINGTON (ANP) - Volgens de Amerikaanse president Donald Trump worden de Israëlische gijzelaars in Gaza maandag vrijgelaten. In een gesprek met journalisten in het Witte Huis gaf Trump aan dat het onder meer gaat om 28 overleden personen. Meer details over de vrijlating van de gijzelaars maakte hij niet bekend.

De Amerikaanse president zei dat hij ervan overtuigd is dat het staakt-het-vuren dat vrijdag is ingegaan stand zal houden, omdat zowel Israël als Hamas genoeg zou hebben van de strijd.

Trump bevestigde dat hij in de komende dagen naar het Midden-Oosten reist. Maandag spreekt hij het Israëlische parlement toe en heeft hij een ontmoeting met "een hoop leiders" om de toekomst van Gaza te bespreken. Dat overleg vindt volgens de president waarschijnlijk plaats in het Egyptische Caïro.