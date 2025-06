Akwasi kleedt 'schaars gekleed' standbeeld Anton de Kom aan

AMSTERDAM (ANP) - Akwasi heeft donderdag het beeld van Anton de Kom op het Anton de Komplein in Amsterdam aangekleed. De 37-jarige artiest vroeg zich af waarom de Surinaamse verzetsstrijder "schaars gekleed" is afgebeeld, "bijna als een slaaf".

"Standbeelden van andere helden zijn niet schaars gekleed. Waarom lijkt het er dan op dat Anton de Kom een ontbloot bovenlijf heeft?", aldus Akwasi. Volgens hem strookt het standbeeld niet met wie De Kom was. "Geen tot slaaf gemaakte, maar een krachtige denker, altijd gekleed in net pak."

De Kom werd in 1898 in Suriname geboren, 35 jaar na de wettelijke afschaffing van de slavernij in de toenmalige Nederlandse kolonie. Hij publiceerde in 1934 zijn boek Wij slaven van Suriname, een aanklacht tegen kolonialisme en racisme. Hij sloot zich in de Tweede Wereldoorlog aan bij het verzet in Nederland. In augustus 1944 werd hij door de Duitsers opgepakt en overleed op 24 april 1945 in kamp Sandbostel.