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Al 25.000 migranten terug naar Marokko, schat Spaans ministerie

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 14:11
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MADRID (ANP/AFP/RTR) - Van de mogelijk 60.000 mensen die in korte tijd de Spaanse enclave Ceuta zijn binnengedrongen, zijn er vrijdag al 25.000 terug naar Marokko gegaan. Dit is een schatting van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.
Over de aantallen die donderdag en de daaropvolgende nacht naar Ceuta zijn gekomen is nog enige onduidelijkheid. De leider van de autonome stad Ceuta zei vrijdag dat het om 60.000 mensen ging die de plaats hebben overrompeld. Het ministerie en de politie spraken over mogelijk 50.000 migranten.
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