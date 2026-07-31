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GoVolta wil concurreren met Eurostar op hogesnelheidslijn Parijs

Economie
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 14:17
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DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse treinvervoerder GoVolta wil de concurrentie aangaan met Eurostar op de hogesnelheidslijn van Amsterdam naar Parijs. Dat heeft de Bredase onderneming gemeld aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). GoVolta hoopt de nieuwe treindienst in december 2028 te starten. Het bedrijf rijdt vanaf eind dit jaar naar de Franse hoofdstad via het klassieke spoor, maar dat duurt drie uur langer.
GoVolta is een relatief nieuwe speler op het spoor. De vervoerder begon dit jaar met een rit per dag naar Berlijn. De route naar Parijs wordt vanaf december dagelijks een keer gereden via het klassieke spoor. Daarnaast ziet GoVolta nog kansen op het hogesnelheidstraject. "We zien ruimte bij de doelgroep die wat meer wil betalen", verklaart medeoprichter Hessel Winkelman.
GoVolta meldde eerder ook al uitbreidingsplannen naar Basel, München en Kopenhagen. In de nieuwe aanvraag komen daar routes van Den Haag naar Straatsburg en Keulen bij.
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