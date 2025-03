Al Gore: Trump kan 'duurzaamheidsrevolutie' bijna niet stoppen

PARIJS (ANP) - De voormalige Amerikaanse vicepresident Al Gore heeft zaterdag in Parijs verklaard dat president Donald Trump beperkte mogelijkheden heeft om de "duurzaamheidsrevolutie" te stoppen.

Volgens Gore staat Trump "extreem vijandig" tegenover maatregelen tegen klimaatverandering en levert dat problemen op, die Gore niet wil bagatelliseren. Toch verklaart hij zich niet al te pessimistisch omdat veel van Trumps maatregelen worden tegengehouden door rechters. Hij acht het onwaarschijnlijk dat Trump rechterlijke bevelen niet opvolgt. Ook denkt Gore dat Trump, als hij dat wel wil doen, wordt tegengehouden door de publieke opinie. Zowel onder Republikeinen als Democraten is er volgens hem "een sterk besef van de kracht van de wet en de noodzaak dat regeringsfunctionarissen, inclusief de president, bevelen van de gerechtshoven opvolgen".

Gore, die in 2006 faam verwierf met de film An Inconvenient Truth over klimaatverandering, toonde zich zeer bezorgd over de boete van minstens 660 miljoen dollar die onlangs is opgelegd aan Greenpeace. De milieuorganisatie moet Energy Transfer, de eigenaar van een oliepijpleiding deze schadevergoeding betalen, aldus een uitspraak van een jury in de Amerikaanse staat North Dakota. Greenpeace zou zich schuldig hebben gemaakt aan laster tegenover het bedrijf en een gewelddadige campagne hebben georganiseerd.

Maar volgens Gore keert het tij: "Als de peilingen doorgaan in de richting waarin ze de afgelopen tijd zijn gegaan, kan dat een onaangename ervaring worden voor Donald Trump."