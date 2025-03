Amerikaans intern defensiememo legt nadruk sterk op China

WASHINGTON (ANP) - Een intern memo van de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth legt de nadruk op het tegenhouden van China om Taiwan in te nemen en op binnenlandse veiligheid. Dat schrijft The Washington Post zaterdagavond.

Het memo gaat ervan uit dat de Verenigde Staten in gebieden als Europa meer risico moeten nemen en dat de verdediging tegen gevaar van buitenaf, bijvoorbeeld van Rusland, van Europese landen zelf moet komen. Hetzelfde geldt voor het Midden-Oosten en Oost-Azië.

In het memo worden Groenland en het Panamakanaal als dreigingen in een "nabij buitenland" gezien.

Volgens The Washington Post "draagt het document de vingerafdrukken van de conservatieve denktank The Heritage Foundation". Sommige fragmenten zijn woordelijk overgenomen uit een tekst die de denktank vorig jaar publiceerde. Daarin pleitte The Heritage Foundation voor het afhouden van de invasie van Taiwan door China, nadruk op binnenlandse veiligheid en het meer verdelen van defensie-inspanningen met andere landen.

Ook tijdens de regering Biden werd China als de grootste bedreiging gezien, maar volgens The Washington Post is het memo van Hegseth "buitengewoon" in de beschrijving van de mogelijke invasie van China in Taiwan als een "scenario dat de prioriteit moet krijgen boven andere mogelijke gevaren". Dat betekent dat de Amerikaanse strijdkrachten veel meer in de Indo-Pacific aanwezig zullen zijn.

In het document wordt Taiwan opgeroepen veel meer in de eigen defensie te investeren. Dat zou moeten oplopen tot 10 procent van het bruto binnenlands product, veel hoger dan wat de Verenigde Staten zelf en Europa aan defensie uitgeven en veel hoger dan wat Taiwan nu investeert: rond de 2,5 procent.