Al Jazeera: aanvallen en vernielingen Israël in Gaza gaan door

GAZA-STAD (ANP) - Israëlische aanvallen en vernielingen in Gaza gaan door, ondanks het begin oktober tussen Israël en Hamas overeengekomen staakt-het-vuren. Dat meldt Al Jazeera op basis van ooggetuigen.

Israëlische straaljagers, artillerie en tanks zouden gebieden rond de zuidelijke stad Khan Younis beschieten. In het hart van Gaza en ten noorden van Gaza-stad zouden troepen doorgaan met het slopen van woongebouwen, aldus de zender.

Woensdag zei Israël het bestand met Hamas te hebben hervat, nadat het dit een dag eerder had opgeschort om vergeldingsaanvallen uit te voeren. Hamas had volgens Israël militairen aangevallen, wat de Palestijnse organisatie ontkende. Bij die Israëlische represailles vielen volgens Gazaanse gezondheidsautoriteiten 104 doden.

Donderdagochtend voerde Israël luchtaanvallen uit nabij Khan Younis en aanvallen met tanks ten oosten van Gaza-Stad. Volgens Israël ging het om "precisieaanvallen" gericht tegen "terroristische infrastructuur" in gebieden die nog onder controle van Israël staan.