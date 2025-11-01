Nuis verovert voor zesde keer Nederlandse titel op de 1500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Kjeld Nuis is bij de NK afstanden in Heerenveen voor de zesde keer Nederlands kampioen op de 1500 meter geworden. De 35-jarige schaatser van Reggeborgh was met 1.43,49 nipt sneller dan teamgenoot Tim Prins. Joep Wennemars werd derde.

Prins versloeg met 1.43,52 in de tiende rit Tijmen Snel, die tot 1.44,68 kwam. Wesly Dijs kwam daar met 1.44,52 niet aan, maar bleef Snel net voor. Nuis wist in de slotrit tegenstander Wennemars in de laatste ronde te passeren en bleef ook Prins voor. Wennemars kwam tot een persoonlijk record van 1.43,72.

De beste vijf schaatsers plaatsen zich voor de wereldbekerwedstrijden op de 1500 meter. Dat zijn naast de top drie Dijs en Snel. De eerste wereldbekerwedstrijd is van 14 tot en met 16 november in Salt Lake City in de VS.