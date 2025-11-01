ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nuis verovert voor zesde keer Nederlandse titel op de 1500 meter

Sport
door anp
zaterdag, 01 november 2025 om 17:13
anp011125108 1
HEERENVEEN (ANP) - Kjeld Nuis is bij de NK afstanden in Heerenveen voor de zesde keer Nederlands kampioen op de 1500 meter geworden. De 35-jarige schaatser van Reggeborgh was met 1.43,49 nipt sneller dan teamgenoot Tim Prins. Joep Wennemars werd derde.
Prins versloeg met 1.43,52 in de tiende rit Tijmen Snel, die tot 1.44,68 kwam. Wesly Dijs kwam daar met 1.44,52 niet aan, maar bleef Snel net voor. Nuis wist in de slotrit tegenstander Wennemars in de laatste ronde te passeren en bleef ook Prins voor. Wennemars kwam tot een persoonlijk record van 1.43,72.
De beste vijf schaatsers plaatsen zich voor de wereldbekerwedstrijden op de 1500 meter. Dat zijn naast de top drie Dijs en Snel. De eerste wereldbekerwedstrijd is van 14 tot en met 16 november in Salt Lake City in de VS.
loading

POPULAIR NIEUWS

Nathalie-profiel

Wie is Nathalie T., moeder van vermeend slachtoffer in zaak-Borsato

ANP-523020559

Is elektrisch poetsen écht beter dan met de hand? Dit is de juiste techniek

232061746_m

Veel mensen denken dat ze niet tegen gluten kunnen, maar meestal ligt het aan iets anders

ANP-539093886

Waarom het Denemarken wél lukt om het stikstofprobleem op te lossen

gandr-collage (24)

De 100 grooste bedrijven van Europa. En stelt Nederland nog wat voor?

ANP-64335161 (1)

De oudste lucht ooit ontdekt in 6 miljoen jaar oud ijs

Loading