Al meerdere ongelukken en vertragingen op de weg

Samenleving
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 7:20
DEN HAAG (ANP) - Rijkswaterstaat maakt dinsdagochtend vroeg melding van meerdere ongelukken en vertragingen op de weg. In heel Nederland geldt code geel vanwege plaatselijke gladheid door het winterse weer.
Rond knooppunt Oudenrijn bij Utrecht staan al enkele files door gladde delen van de weg en op de A12 tussen Woerden en De Meern zijn meerdere rijstroken dicht door een geschaarde vrachtwagen. Er staat momenteel meer dan een uur file. Ook op de A1 tussen Muiden en Diemen-Noord en op de A2 tussen Vianen en Oudenrijn staan files door gladheid en een ongeluk.
Rijkswaterstaat krijgt verder "vanuit het hele land" meldingen over voertuigen die gespind zijn. Of dat overal door de gladheid komt, is nog niet duidelijk, "maar het is dus opletten". Net als maandag zijn er meerdere ongelukken met motoren.
Maandagochtend was de drukste ochtendspits sinds december 2024 als gevolg van het winterse weer.
