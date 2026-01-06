In meerdere regio's opnieuw geen bussen om gladheid

DEN HAAG (ANP) - Op meerdere plekken in het land rijden dinsdagochtend geen bussen in verband met sneeuw en gladheid. Zo ligt in de provincie Utrecht het busvervoer tot zeker 10.00 uur stil. "Als het later op de ochtend wel veilig is, starten we de dienstregeling alsnog op", meldt U-OV, dat het openbaar vervoer in die regio verzorgt.

Bussen van de Rotterdamse vervoerder RET rijden dinsdag tijdens de ochtendspits niet. "Dit besluit is genomen uit veiligheidsoverwegingen vanwege sneeuw en gladheid", aldus de vervoerder. Trams en metro's rijden wel, maar reizigers moeten rekening houden met vertraging.

In de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee rijden tot zeker 08.30 uur geen Connexxion-bussen, meldt het vervoersbedrijf, dat onderdeel is van Transdev Nederland.