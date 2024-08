Al stroomuitval op Bermuda door naderende orkaan Ernesto

BERMUDA (ANP) - Bermuda maakt zich op voor orkaan Ernesto, die zaterdag vlak langs of over de eilandengroep trekt. Een deel van de inwoners zit al zonder stroom en er wordt gewaarschuwd voor levensgevaarlijke overstromingen. Het centrum van de storm bevond zich in de nacht van vrijdag op zaterdag om 02.00 uur nog zo'n 150 kilometer ten zuidwesten van Bermuda.

Ernesto, een orkaan van de tweede categorie, kan volgens het Amerikaanse Nationaal Orkaancentrum windsnelheden tot 155 kilometer per uur produceren. Ook kan er mogelijk 230 milliliter regen vallen.

In een persconferentie werden de 64.000 bewoners van Bermuda vrijdag door de autoriteiten op de gevaren van de orkaan gewezen. "Maak je geen illusies, deze storm is echt link", zei minister van Nationale Veiligheid Michael Weeks. De eilandengroep kan 36 uur lang problemen ondervinden door gevaarlijke windsnelheden. Energieleverancier Belco liet vrijdag weten dat 5400 van de 3600 klanten door de gevolgen van de harde wind al zonder stroom zaten.

Dat een orkaan aan land komt op de kleine eilandengroep Bermuda is zeldzaam. Sinds 1850 gebeurde dat slechts elf keer. Ernesto trok eerder deze week over de Bovenwindse Eilanden en Puerto Rico, toen nog als een tropische storm.