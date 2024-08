Vuelta start in Lissabon met oud-winnaars Kuss en Roglic

LISSABON (ANP) - De derde grote wielerronde, de Vuelta, start zaterdag in Lissabon met titelverdediger Sepp Kuss van Visma - Lease a Bike. De Amerikaan krijgt in deze editie oud-ploeggenoot Primoz Roglic als concurrent tegenover zich. De Sloveen die nu voor Red Bull Bora-hansgrohe rijdt, won de Vuelta drie keer.

De Vuelta begint zaterdag om 17.23 uur (Nederlandse tijd) met een tijdrit van 12 kilometer in de Portugese hoofdstad. Daarna volgen nog twee ritten in Portugal voordat het peloton Spanje inrijdt. De finish is op 8 september in Madrid. Daarvoor zijn nog zware bergritten met aankomsten in Lagos de Covadonga en op de Picón Blanco.

Kuss won de Ronde van Spanje vorig jaar door na een bizarre slotweek zijn ploeggenoten Jonas Vingegaard en Roglic voor te blijven. Nadat de ploeg het aanvankelijk aan de renners had gelaten wie de rode leiderstrui zou dragen, besloot de ploegleiding in de laatste dagen toch dat de koppositie van de Amerikaan zou worden verdedigd. Voor de wielerploeg van directeur Richard Plugge was het de vierde eindzege in de Vuelta. Na de winst van Roglic in de Giro en Vingegaard in de Tour was het de derde zege van een grote ronde dat jaar voor het team.

Kuss krijgt de steun van de Belg Wout van Aert en van de Nederlanders Robert Gesink, Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle. Voor Gesink is het de laatste wielerronde uit zijn profcarrière.