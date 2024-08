Indonesië viert onafhankelijkheid in beoogde hoofdstad Nusantara

NUSANTARA (ANP) - Indonesië viert zijn onafhankelijkheid zaterdag voor het eerst in de beoogde hoofdstad Nusantara, een gloednieuwe stad in de jungle van Borneo. De stad wordt mogelijk op dezelfde dag officieel het administratief hart van Indonesië, maar het is niet duidelijk of dat ook gebeurt omdat de bouw vertraging oploopt.

De onafhankelijkheidsceremonie in de stad is kleiner dan aanvankelijk gepland. De organisatoren wilden 8000 gasten van buiten Nusantara uitnodigen, maar deze gastenlijst is drie keer ingekort en bevat nu slechts 1300 namen. Dat heeft te maken met de uitdagingen die gepaard gaan met het regelen van voedsel en accommodatie op de afgelegen locatie.

Het programma, bestaande uit onder meer culturele optredens, een vlaggenceremonie en militaire oefeningen, is wegens capaciteitsproblemen verspreid over Nusantara en de huidige hoofdstad Jakarta. Duizenden lokale inwoners, die geen hotelkamers nodig hebben, kunnen ook deelnemen aan de festiviteiten in Nusantara.

Ook elders in het land en bij mensen thuis wordt stilgestaan bij de uitroeping van de Indonesische onafhankelijkheid op 17 augustus 1945, twee dagen na de Japanse capitulatie. Nederland voerde na die dag oorlog om de controle over de kolonie terug te krijgen, maar trok zich in 1949 onder internationale druk terug.

De ceremonie moet in de toekomst alleen in Nusantara worden gehouden. Het megaproject van omgerekend zo'n 32 miljard euro moet in 2045 volledig afgerond zijn, maar de stad wordt voor die tijd al in gebruik genomen en de eerste stappen zijn al genomen. Zo hield president Joko Widodo er maandag voor het eerst een kabinetsvergadering. Nusantara is pas officieel de hoofdstad als de president een decreet daarover uitvaardigt.