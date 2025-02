Albanese bij bezoek Tweede Kamer: ik laat me de mond niet snoeren

DEN HAAG (ANP) - Francesca Albanese heeft tijdens haar informele bezoek aan de Tweede Kamer laten weten dat ze zich de mond niet laat snoeren. Aanvankelijk was het plan dat de VN-rapporteur in gesprek zou gaan met de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken. Maar vooral rechtse partijen keerden zich daar op het laatste moment tegen. In plaats daarvan is ze donderdag ontvangen op de fractiekamer van GroenLinks-PvdA.

"Het is heel moeilijk om mij het zwijgen op te leggen", sprak Albanese. "Want de realiteit is zo duidelijk."

De Italiaanse jurist benoemt al langer dat wat haar betreft er sprake is van genocide in Gaza. Inmiddels zijn ook verschillende internationale organisaties als Human Rights Watch (HRW) hiervan overtuigd. Maar Albanese heeft ook veel kritiek gekregen voor dit standpunt.

Bewust maken

Bij het bezoek waren Kamerleden van GroenLinks-PvdA, D66, Partij voor de Dieren en DENK aanwezig. Albanese deed een beroep op de politici om de mensen die hun mening nog niet hebben bepaald over de oorlog in Gaza bewust te maken van de Palestijnse zaak.

SGP, JA21, FVD, PVV, BBB, ChristenUnie en VVD beschuldigen Albanese van vooringenomenheid en gingen daarom voor het gesprek met de Kamercommissie liggen. NSC-minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken heeft een verzoek voor een gesprek met de VN-rapporteur geweigerd.