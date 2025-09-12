ECONOMIE
Algemene Vergadering VN steunt stappen naar tweestatenoplossing

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 17:10
NEW YORK (ANP/RTR) - De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft ingestemd met "tastbare, tijdgebonden en onomkeerbare stappen" naar een tweestatenoplossing tussen Israël en de Palestijnen. Een verklaring hierover werd met ruime meerderheid aangenomen.
De eerste stap die wordt genoemd, is het stoppen van de oorlog tussen Israël en de Palestijnse militante groepering Hamas in de Gazastrook. In de verklaring staat dat Hamas niet bij de tweestatenoplossing wordt betrokken.
De verklaring van zeven pagina's was het resultaat van een internationale conferentie over het Israëlisch-Palestijnse conflict van Saudi-Arabië en Frankrijk. De Verenigde Staten en Israël boycotten het evenement.
De meeste landen bij de VN erkennen de Palestijnse staat en het worden er steeds meer. Bij de Algemene Vergadering in New York stemden 142 staten, waaronder Nederland, voor de verklaring. Israël, de Verenigde Staten en acht andere landen, waren tegen. Twaalf landen brachten geen stem uit.
