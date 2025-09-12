ECONOMIE
'Volledige steun VS' na Russische drones, zegt Poolse minister

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 17:06
anp120925146 1
WARSCHAU (ANP) - De Verenigde Staten hebben Polen verzekerd dat het op hun volledige steun als NAVO-bondgenoot kan rekenen, zegt de Poolse defensieminister. Hij belde met zijn Amerikaanse collega over de Russische drones die eerder deze week het Poolse luchtruim binnendrongen.
Minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz besprak "de jongste provocaties aan de Poolse en NAVO-grens" met zijn ambtgenoot Pete Hegseth, meldt hij op X. Hegseth "garandeerde me dat Polen kan rekenen op de vriendschap en volledige bondgenootschappelijke steun van de VS".
De NAVO-landen hebben zich verplicht een aanval op een van hen op te vatten als een aanval op hen allen. Maar zo hoog neemt de alliantie het nog niet op. Wel heeft Polen in zeldzaam spoedoverleg om hulp gevraagd bij de verdediging van zijn luchtruim. NAVO-chef Mark Rutte en de hoogste NAVO-commandant maken later vrijdag daarover meer bekend.
Extra inzet van de VS zou opmerkelijk zijn, omdat president Donald Trump Europa juist zijn eigen verdediging wil laten voeren.
