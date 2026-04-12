Alle Amerikaanse delegatieleden vertrokken uit Pakistan

ISLAMABAD (ANP/RTR) - Alle leden van de Amerikaanse delegatie die naar Pakistan was gegaan voor onderhandelingen met Iran, zijn weer vertrokken. Ook de prominente gezanten van president Donald Trump, Steve Witkoff en Jared Kushner, hebben in navolging van vicepresident JD Vance het land verlaten, melden Amerikaanse media.

Vance zei dat hij nog een laatste en beste aanbod heeft gedaan. Er is geen akkoord gesloten.

De leider van de Iraanse delegatie, parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf sprak van een diep wantrouwen, mede door de aanvallen op zijn land van vorig jaar en dit jaar. Hij zei dat de VS de Iraanse uitgangspunten begrijpen, maar dat de Amerikaanse delegatie geen vertrouwen had gewekt. Dat moet nog gebeuren, volgens Ghalibaf.