Alle Amerikaanse delegatieleden vertrokken uit Pakistan

Samenleving
door anp
zondag, 12 april 2026 om 14:08
ISLAMABAD (ANP/RTR) - Alle leden van de Amerikaanse delegatie die naar Pakistan was gegaan voor onderhandelingen met Iran, zijn weer vertrokken. Ook de prominente gezanten van president Donald Trump, Steve Witkoff en Jared Kushner, hebben in navolging van vicepresident JD Vance het land verlaten, melden Amerikaanse media.
Vance zei dat hij nog een laatste en beste aanbod heeft gedaan. Er is geen akkoord gesloten.
De leider van de Iraanse delegatie, parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf sprak van een diep wantrouwen, mede door de aanvallen op zijn land van vorig jaar en dit jaar. Hij zei dat de VS de Iraanse uitgangspunten begrijpen, maar dat de Amerikaanse delegatie geen vertrouwen had gewekt. Dat moet nog gebeuren, volgens Ghalibaf.
177753701_m

shutterstock_2722292205

intro-1754253672

248d21b6fb6aac4efcd4ec5f1103ef09,c81dff63

anp110426104 1

anp120426003 1

