Belg Abdi teleurgesteld na mislopen winst marathon Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Bashir Abdi is "erg teleurgesteld" na het mislopen van de winst en een nieuw Europees record bij de marathon van Rotterdam. Dat zei de 37-jarige Belg na de finish op de Coolsingel tegenover de NOS.

"Ik kwam hier maar voor één ding en dat was het Europese record. Hier voor de derde keer winnen was het hoofddoel", zei Abdi.

Lang leek de houder van het Europese record op weg naar zijn derde overwinning en ook een verbetering van zijn eigen parcoursrecord leek mogelijk. Totdat de Belg met nog enkele kilometers te gaan een aantal keer moest stoppen vanwege kramp in zijn linkerkuit.

"Rond 38 kilometer kreeg ik lichte pijn. De pijn werd erger en erger, misschien was de versnelling toch te veel. Maar dat is topsport, het hoort erbij", aldus Abdi, die desondanks tevreden was met zijn tijd van 2.04.19 waarmee hij eindigde op plek 3. De overwinning was voor de Ethiopiër Guye Idemo Adola (2.03.54).