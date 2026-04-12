ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer dan de helft van de Hongaarse kiezers bracht al een stem uit

Samenleving
door anp
zondag, 12 april 2026 om 14:07
BOEDAPEST (ANP/RTR) - De opkomst voor de parlementsverkiezingen in Hongarije is ongekend hoog. Tegen 13.00 uur heeft al 54,14 procent van de Hongaarse stemgerechtigden een stem uitgebracht, meldt de landelijke kiescommissie. Dat is beduidend hoger dan op dat moment van de dag in 2022, tijdens de vorige verkiezingen. Toen lag het percentage op 40,01 procent.
Er valt voor Hongaren dan ook wat te kiezen. Het Tisza van oppositieleider Péter Magyar loopt al weken voor in de peilingen en dreigt het nationalistische Fidesz van premier Viktor Orbán na zestien jaar van de troon te stoten. Al een uur na het openen van de stembussen om 06.00 uur was de opkomst ongekend hoog, in het gehele land. Ter vergelijking: bij de Tweede Kamerverkiezingen in november bedroeg de uiteindelijke opkomst 78,3 procent.
Ook in het buitenland trekken veel Hongaren naar de stembus. In verschillende plaatsen worden lange rijen gemeld. Zoals in Den Haag, waar tegen het middaguur de rij opliep tot een uur of twee.
POPULAIR NIEUWS

Mag je vliegticket duurder worden na boeken?

IJzertekort is geen modekwaaltje maar een structureel vrouwenprobleem

Zelfs Rusland neemt Trump niet meer serieus. "Teheran heeft Trump bij zijn ballen"

De vredesbesprekingen van Vance met de mullahs zijn mislukt

FT: onderhandelingen VS en Iran lopen vast op Straat van Hormuz

Astronauten na maanmissie: 'Aarde is reddingsboot in heelal'

Loading