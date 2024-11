Alle appartementen flat Groningen onbewoonbaar door grote brand

GRONINGEN (ANP) - Alle appartementen van een flatgebouw aan de Oosterhamriklaan in Groningen zijn onbewoonbaar door een zeer grote brand. Het vuur brak even voor 05.30 uur uit in een woning op de begane grond. Omdat er ook veel senioren in het gebouw wonen en veel mensen ontruimd moesten worden, was de brandweer met veel eenheden ter plaatse.

De veiligheidsregio meldt dat meerdere mensen door ambulancepersoneel zijn nagekeken. De bewoners en hun huisdieren uit het ontruimde gebouw zijn in de buurt opgevangen.