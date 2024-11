UNESCO: 162 journalisten vermoord in 2022 en 2023

PARIJS (ANP/AFP) - In de afgelopen twee jaar werd elke vier dagen een journalist gedood. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNESCO. Volgens de VN-organisatie wordt in 85 procent van de gevallen niemand veroordeeld voor de moord.

Het land met het hoogste aantal moorden in 2022 was Mexico met negentien. In 2023 werd het hoogste aantal, 24, geregistreerd in de Palestijnse gebieden, aldus UNESCO. Meer dan de helft van de 162 moorden vond plaats in conflictgebieden. In de andere gevallen gaat het vaak om journalisten die georganiseerde misdaad, corruptie of protesten verslaan.

Het nieuwe cijfer ligt 38 procent hoger dan het vorige: in 2020 en 2021 werden 117 moorden op journalisten geregistreerd. Het aantal is sinds de telling over 2016 en 2017 niet zo hoog geweest.

UNESCO brengt de cijfers jaarlijks uit op de Internationale Dag tegen Straffeloosheid van Misdaden tegen Journalisten.