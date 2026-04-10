Alle relschoppers PSV-feest weer vrij, krijgen boetes en straffen

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 11:38
EINDHOVEN (ANP) - Alle zeventien mensen die dinsdag bij de huldiging van PSV in Eindhoven werden aangehouden, zijn vrijgelaten, meldt de politie. "Enkelen hebben een boete gekregen voor vernieling, vechten op straat, openbare ordeverstoring, afsteken van vuurwerk, belediging en openbare dronkenschap", zegt een woordvoerder.
"Enkele mensen moeten later voor de rechter verschijnen voor openlijke geweldpleging. Ook wordt er nog een minderjarige doorgestuurd naar HALT voor het afsteken en bij zich hebben van vuurwerk", aldus de woordvoerder, die geen aantallen kon noemen.
Het feest was omgeven door een fors aantal veiligheidsmaatregelen. Zo was het afsteken van vuurwerk verboden, maar dat werd massaal genegeerd. 93 mensen liepen brandwonden op door fakkels die werden afgestoken.
PSV werd dinsdag gehuldigd in de Eindhovense binnenstad, nadat de club het landskampioenschap had behaald. Volgens de gemeente waren er ruim 70.000 supporters naar de binnenstad gekomen om het feest bij te wonen.
