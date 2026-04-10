Kans op controle door WwFT: vanaf dit pinbedrag houdt de bank je al in de smiezen

Even snel wat cash uit de muur trekken? In 2026 is dat minder vrijblijvend dan je zou denken. Banken zijn namelijk verplicht om verdachte transacties scherp in de gaten te houden en die lat ligt verrassend laag.

Veel Nederlanders gaan ervan uit dat pas bij enorme bedragen alarmbellen afgaan. Maar niets is minder waar. Door de regels uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten banken elke opvallende beweging registreren. Dat betekent dat je met relatief ‘normale’ bedragen al een vinkje achter je naam kan krijgen.

Subjectieve indicatoren

Er zijn twee soorten signalen waar banken op letten: objectieve en subjectieve indicatoren. Die eerste categorie is helder: contante transacties vanaf 10.000 euro worden standaard gemeld. Maar die tweede categorie maakt het spannend. Banken moeten ingrijpen zodra ze, zoals de wet stelt, “aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen”.

In de praktijk kan dat al beginnen bij bedragen rond de duizend euro. Past zo’n opname niet bij je gebruikelijke uitgavenpatroon, dan kan die als afwijkend worden gezien. Opvallend genoeg werkt ‘slim’ spreiden vaak averechts. Meerdere kleine opnames ogen volgens bankalgoritmes vaak juist verdachter dan één grote.

FIU-Nederland

Banken opereren daarbij als poortwachters onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Zodra zij iets ongebruikelijks signaleren, gaat de informatie naar de FIU-Nederland. Die beslist of een transactie daadwerkelijk verdacht is en schakelt zo nodig opsporingsdiensten in.

Wat het extra wrang maakt: je hoort hier zelf niets over. Door de geheimhoudingsplicht mogen banken klanten niet informeren over meldingen. Je merkt het vaak pas als je ergens tegenaan loopt, bijvoorbeeld bij een financiële aanvraag.