Alle slachtoffers schietpartij Zweden geïdentificeerd

ÖREBRO (ANP/AFP/DPA) - De Zweedse politie heeft alle slachtoffers van de schietpartij in een school voor volwassenenonderwijs geïdentificeerd. De tien personen die gedood zijn woonden allemaal in Örebro, waar het drama plaatsvond.

Het gaat om zeven vrouwen en drie mannen, los van de dode schutter die volgens de politie waarschijnlijk zelfmoord heeft gepleegd. De slachtoffers waren tussen de 28 en 68 jaar oud.

De autoriteiten zeggen dat de doden van verschillende nationaliteiten zijn, zonder dat te verduidelijken. De Syrische ambassade in Stockholm bracht eerder al condoleances over aan twee Syrische families van wie een familielid was gedood. Ook het Bosnische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat een van de slachtoffers een Bosniër was.

Het motief van de schutter is nog niet bekend. Volgens Zweedse media gaat het om een 35-jarige man die werkloos was en psychische problemen had. Hij zou mogelijk een oud-student van de school zijn. De politie heeft zijn identiteit niet bevestigd.