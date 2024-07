Alle stemmen VK geteld: Labour behaalt 412 zetels

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk heeft alle stemmen voor de parlementsverkiezingen geteld. Het centrumlinkse Labour scoort iets beter dan de exitpolls lieten zien. De partij krijgt 412 zetels, twee meer dan verwacht, en ruim een verdubbeling van het zetelaantal dat zij won bij de vorige verkiezingen in 2019.

Maar Labour wist de laatste zetel, waarop het in de definitieve uitslag vrijdag en een groot deel van zaterdag nog wachten was, niet in de wacht te slepen. Het Schotse kiesdistrict Inverness, Skye and West Ross-shire ging naar de Liberale Democraten, de andere grote winnaar bij de Britse parlementsverkiezingen die op donderdag plaatsvonden.

De grote verliezer is de Conservatieve Partij. Die zou volgens de exitpolls 131 van de 650 zetels krijgen, maar dat zijn er zelfs nog tien minder geworden. Dat betekent dat de Conservatieve Partij, tot vrijdag veertien jaar lang aan de macht in het Verenigd Koninkrijk, 244 zetels minder heeft weten te bemachtigen dan dat zij deed bij de verkiezingen in 2019. Rishi Sunak heeft na de historische nederlaag besloten af te treden als leider van de partij. Hij neemt nog wel als oppositielid plaats in het nieuwe Lagerhuis.

De Liberale Democraten zijn de derde partij geworden met 72 zetels, gevolgd door de Schotse Nationale Partij (9 zetels) en Sinn Féin (7 zetels). De anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, die zelf na acht pogingen eindelijk het Lagerhuis in mag, is met vijf zetels de zesde partij van het Verenigd Koninkrijk. De partij kon volgens exitpolls rekenen op 13 zetels. De opkomst lag op bijna 60 procent.