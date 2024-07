Turkse en Nederlandse fans raken slaags in fanzone Berlijn

Vlak na de kwartfinale tussen het Nederlands elftal en Turkije (2-1) op het EK zijn in de fanzone van de UEFA bij de Brandenburger Tor in Berlijn relletjes uitgebroken. Nederlandse en Turkse supporters raakten slaags. Ze hadden de wedstrijd daar bekeken omdat ze geen kaartje voor het duel in het Olympiastadion hadden.

De politie greep snel in, waarna de fanzone leeg stroomde. De politie van Berlijn had duizenden agenten ingezet voor de wedstrijd en arresteerde een onbekend aantal personen. In het stadion zaten Nederlandse en Turkse fans naast elkaar op de tribunes, wat geen problemen opleverde. Na het duel vierden de Nederlandse fans feest, terwijl de meeste Turkse supporters, ondanks hun teleurstelling over de uitslag, toch trots waren op hun nationale ploeg.

Voor de kwartfinale beëindigde de Duitse politie een feestelijke optocht van Turkse voetbalsupporters naar het Olympiastadion in Berlijn, omdat de supporters de omstreden "wolvengroet" bleven maken. Eerder die zaterdagmiddag had de politie de optocht al kort stilgelegd omdat Turkse fans het handgebaar maakten. Tijdens de wedstrijd maakten tientallen Turkse supporters ook het handgebaar.

De wolvengroet is een symbool van de ultranationalistische Turkse groepering Grijze Wolven. Hoewel het handgebaar in Duitsland niet verboden is, beschouwt de politie het als een "politieke boodschap". Een optocht van voetbalsupporters mag niet worden gebruikt om die te uiten, aldus de politie.