Alle ziekenhuizen achter vuurwerkverbod

UTRECHT (ANP) - Alle Nederlandse ziekenhuizen scharen zich achter de oproep van gemeentes tot een vuurwerkverbod, schrijft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) op haar site. "De vuurwerktraditie kent een belangrijke schaduwkant die volledig vermijdbaar is en blijvende impact heeft op de slachtoffers, vaak omstanders. Het kost mensenlevens en onnodig zorggeld", aldus de hospitaalclub.

Ook de academische ziekenhuizen zijn het er dus mee eens. "Als academische ziekenhuizen verlenen wij zorg aan een ieder die zorg nodig heeft, ongeacht de reden waarom ze een ziekte of verwonding oplopen, maar ons ongemak groeit over vuurwerkslachtoffers, slachtoffers die te voorkomen zijn. Bovendien geldt dat bijna de helft van de slachtoffers omstanders zijn, waarvan een groot deel kinderen. De prijs die wij als maatschappij betalen voor de vuurwerktraditie is vanuit gezondheidsoogpunt te hoog", aldus Helen Mertens, voorzitter van de NFU, de koepelorganisatie van de Nederlandse umc's.

Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), wijst er onder meer op dat de druk op de zorg toch al zo hoog is en dat er alles aan moet worden gedaan om die te verlichten. Bij de afgelopen jaarwisseling was het weer "bar en boos" met de gevolgen van het vuurwerk, zegt Ronald Henry, internist acute geneeskunde en medisch afdelingshoofd van de Spoedeisende Hulp (SEH) in het Maastricht UMC+: "Wij zagen dit jaar naast ernstige aangezichtsverwondingen ook zeer ernstig handletsel met amputatie tot gevolg en een aantal IC-opnames. Nagenoeg zorgverleners van alle specialismen moesten 's nachts en in de loop van de volgende dag worden opgeroepen. Het gaat daarbij om traumachirurgen, oogartsen, plastisch chirurgen, chirurgen voor aangezicht en mond en kaak; voor volwassenen én kinderen. Ook diverse andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en ok-assistenten stonden paraat of moesten worden opgeroepen."