Wrakingskamer beslist over twee weken over vervolg Marengo

SCHIPHOL (ANP) - De wrakingskamer beslist over twee weken of de rechters die het hoger beroep in het liquidatieproces Marengo behandelen, kunnen blijven zitten. De advocaten van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi vinden dat de rechters de schijn van vooringenomenheid hebben gewekt. Zij wraakten daarop donderdag het gerechtshof. Dat verzoek werd vrijdag behandeld in de beveiligde rechtbank op Schiphol.

Taghi had aangegeven dat hij fysiek aanwezig wilde zijn bij de behandeling van de wrakingskamer. Dat bleek logistiek niet mogelijk, maar hij kon de zitting volgen via een videoverbinding. Daar werd echter op het laatste moment van afgezien. Met als gevolg dat op de videoschermen in de rechtbank een lege kamer met een tafel, stoel en twee flesjes water te zien was.

Advocaten Vito Shukrula en Carlo Crince le Roy hadden het hof gewraakt nadat het hof had besloten dat zij minder voorbereidingstijd krijgen dan zij hadden gevraagd. De advocaten namen eind vorig jaar de verdediging over. Ze vroegen om zestien maanden voorbereidingstijd om het omvangrijke dossier te bestuderen.