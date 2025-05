Alleen BBB ronduit positief over stikstofplannen Wiersma

DEN HAAG (ANP) - Alleen BBB-voorvrouw Caroline van der Plas is ronduit positief over de stikstofplannen van haar partijgenoot en landbouwminister Femke Wiersma. "Eindelijk wordt er een koerswijziging ingezet", zei ze in een debat.

PVV-Kamerlid Jeanet Nijhof-Leeuw sprak in een uiterst kort pleidooi steun uit voor de minister en wil net als NSC een spoedwet. SGP'er André Flach zag 'stappen in de juiste richting'.

De toon van vrijwel alle andere politieke partijen was uiterst kritisch. De linkse oppositie verweet het kabinet om het probleem heen te draaien. GroenLinks-PvdA Kamerlid Laura Bromet vindt dat de partij van Van der Plas het kabinet "gijzelt". Zowel de minister als de staatssecretaris die over landbouw gaan zijn BBB'ers. "De minister werpt taboes op", verweet ze Wiersma, verwijzend naar eerdere uitspraken van de minister dat ze geen gedwongen krimp van de veestapel wil.

Ook coalitiepartijen VVD en NSC zijn ongeduldig, maar blijven achter minister Wiersma staan.