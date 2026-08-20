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Alleen in noorden en noordwesten geldt nog code geel om onweer

Samenleving
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 20:32
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DE BILT (ANP) - Alleen in de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen is donderdagavond nog code geel van kracht voor onweersbuien. Eerder op de dag gold dit voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Ook voor dat laatste gebied is de weerswaarschuwing nu opgeheven.
Bij de onweersbuien in het noorden en noordwesten van het land kan er in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 kilometer per uur mogelijk. Daarom waarschuwt het KNMI voor hinder in het verkeer en bij activiteiten die buiten plaatsvinden.
Volgens het weerinstituut nemen de buien in de loop van de avond af. De waarschuwing geldt tot 22.00 uur.
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