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Heb jij nog een doos op zolder? Deze oude videobanden zijn tienduizenden euro's waard

Economie
door Désirée du Roy
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Een oude VHS-band kan een klein fortuin waard zijn. Maar alleen als het precies de juiste is.
Wie nog een doos met videobanden heeft, doet er goed aan die nog eens open te trekken en door te spitten. Verzamelaars betalen tegenwoordig flinke bedragen voor VHS, vooral voor eerste edities die nog ongeschonden in het plastic zitten.
Maar let op: een populaire filmtitel alleen is niet genoeg. Zeldzaamheid, uitvoering en staat bepalen voor een groot gedeelte de waarde.

Star Wars-band van € 17.746

Op 4 mei 2026 bracht een verzegelde videoband van de eerste Star Wars-film uit 1984 bij Heritage Auctions omgerekend € 17.746 op. Dit was geen gewoon exemplaar. Een erkend keuringsbedrijf gaf de band een beoordeling van 9,8 en de verzegeling kreeg een A+. Het ging bovendien om een vroege CBS Fox Video-uitgave met speciale kenmerken waar verzamelaars foxwild van worden.
Het hoogste bedrag dat ooit voor een VHS-film is betaald komt op € 101.154, voor een ander ongeopend exemplaar van Star Wars: A New Hope.

Biff Tannens band: € 66.549

Voor Star Wars het record overnam, stond Back to the Future bovenaan. In 2022 ging een verzegeld exemplaar uit 1986 voor € 66.549 over de toonbank. Het bijzondere is dat de band uit de collectie van acteur Tom Wilson kwam, die in de film Biff Tannen speelt.
Zoek je online naar Disney-banden, dan zie je soms vraagprijzen van tienduizenden euro's. Voorzichtig daarmee. Een vraagprijs zegt niets over wat de kenner er echt voor over heeft.
De top 10 van Disney-films op VHS op eBay heeft vraagprijzen van € 60.000 tot bijna € 1 miljoen. Het hoogste gedocumenteerde verkoopbedrag bij een veilinghuis is veel lager: € 7.764, begin 2023 voor een verzegelde Cars-band uit 2006 bij Heritage Auctions.

En in Nederland?

De hoogste bedragen komen vaak van Amerikaanse verzamelaars. In Nederland staat op Marktplaats op dit moment een geseald exemplaar van de cultfilm Wild at Heart (1990) voor € 250 te koop. Ook een VHS-band met een documentaire over Michael Jackson staat te koop voor € 200. Doordat Netflix deze zomer een nieuwe driedelige serie over de ‘King of Pop’ uitbracht, hoopt de verkoper te cashen.

Waarom nu?

De opleving past in een bredere nostalgietrend. Ook vinylplaten, walkmans en oude spelcomputers zijn weer populair. Wie in de jaren 80 en 90 opgroeide met de videotheek, verzamelt nu de spullen uit zijn jeugd. Het tastbare karakter trekt ook jongere verzamelaars aan en sommige films zijn nauwelijks online te vinden. In 2026 opende er in Amsterdam met Club VHS in het Eye Filmmuseum zelfs weer een fysieke videotheek.

Zo check je jouw banden

De hoogste bedragen gaan naar vroege uitgaven die nog verzegeld zijn. Een zeldzame verpakking, bijzondere promotieversie of aantoonbaar kleine oplage kan de prijs sterk verhogen.
- Kijk verder dan de titel. Vergelijk jaartal, uitgever, verpakking en eventuele codes op de hoes.
- Kijk naar afgeronde veilingen en verkochte advertenties, niet naar vraagprijzen.
- Reken jezelf niet rijk. Een spectaculaire vraagprijs betekent niet dat iemand die ook betaalt.
Bron: Manly

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