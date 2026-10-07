Omgekeerde wereld: deze 5 dingen maak je beter mínder vaak schoon

Schoonmaken is vaak een kwestie van meer is beter. Maar dat geldt niet voor alles. Sommige spullen gaan juist sneller kapot of zijn zelfs slecht voor de gezondheid als je ze te vaak onder handen neemt. Goed nieuws voor wie wel een excuus kan gebruiken: dit mag je gewoon vaker laten liggen.

1. Spijkerbroek

Elke keer dragen, elke keer wassen? Dat is voor een spijkerbroek niet nodig. Het is genoeg om hem na een aantal keer dragen te wassen, tenzij hij zichtbaar vies is of naar zweet of eten ruikt. Door te vaak wassen vervaagt de kleur sneller en slijt het materiaal. Wil je hem even opfrissen, dan kun je hem ook even luchten.

2. Wollen kleding

Wol is van nature vuil- en geurafstotend. Een wollen trui hoeft dus meestal niet na één keer dragen in de was. Hang hem na het dragen op een kleerhanger of leg hem plat neer, zodat hij kan luchten. Als je wol wel wast, doe dat dan voorzichtig, op het juiste programma en met een geschikt wolwasmiddel.

3. (Gietijzeren) koekenpan

Veel kookliefhebbers zweren erbij: schrob je gietijzeren pan niet steeds schoon met veel afwasmiddel en laat hem niet weken. Daarmee kan de beschermende laag, ook wel ingebrand vet, verloren gaan. Spoel de pan liever na gebruik af en droog hem goed, zodat hij niet gaat roesten. Controleer wel de gebruiksaanwijzing van jouw pan, want niet elke pan vraagt om dezelfde verzorging.

4. Houten of laminaatvloer

Vochtig dweilen is prima, maar te vaak of te nat beschadigt houten vloeren en laminaat. Water trekt de naden in, waardoor het materiaal opzet. Stofzuig of veeg liever en dweil alleen met een goed uitgewrongen dweil. Check altijd de adviezen van de fabrikant van je vloer.

5. Alles desinfecteren

Het is aantrekkelijk om antibacteriële sprays en doekjes tevoorschijn te halen, maar op de meeste plekken in huis zijn ze niet nodig. Voor het dagelijkse schoonmaken is gewoon water met een mild schoonmaakmiddel wel voldoende. Desinfecteren heeft vooral zin op plekken waar echt een risico op besmetting is, bijvoorbeeld na het snijden van rauw vlees, bij ziekte in huis of rondom het toilet. Het is ook niet goed voor het milieu om teveel te gebruiken.

Let op: dit blijft wél nodig

Dit betekent niet dat je de schoonmaak kunt laten gaan. Dingen die vaak met voedsel, vocht of de wc in aanraking komen, zoals je keukenblad, snijplank, toilet en handdoeken, vergen regelmatig een stevige poetsbeurt.

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