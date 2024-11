Alternatieve protesten op universiteiten tegen bezuinigingen

ENSCHEDE (ANP) - Omdat het grote onderwijsprotest in Utrecht donderdag niet doorgaat, organiseren studenten en docenten lokale betogingen om te demonstreren tegen de bezuinigingen die het kabinet heeft aangekondigd. Zo zijn er demonstraties bij de Universiteit Twente in Enschede en de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Het protest in Twente is van 13.00 tot 15.00 uur. Het begint met een walk-out, waarbij studenten en medewerkers weglopen uit de gebouwen. Daarna verzamelen de deelnemers, onder wie rector magnificus Tom Veldkamp, zich op het O&O Plein op de campus. O&O staat voor onderwijs en onderzoek, een van de terreinen waar het kabinet op wil bezuinigen.

In Nijmegen verzamelen studenten en medewerkers zich om 13.30 uur op het plein voor het Linnaeusgebouw. Daar vormen ze een rood vierkant, op universiteiten een bekend symbool van verzet.

Veiligheidsredenen

De landelijke demonstratie in Utrecht is om veiligheidsredenen afgelast. Enkele groepen willen het protest toch doorzetten. Ook is er een bijeenkomst bij de Tweede Kamer in Den Haag.

De Universiteit van Amsterdam toont die bijeenkomst op schermen in de hal van het ABC-gebouw op de Roeterseilandcampus. Daar is mogelijk ook een walk-out. Op de universiteit geldt donderdag geen aanwezigheidsplicht voor colleges. Dit was ingevoerd zodat studenten en medewerkers konden meedoen aan de demonstratie in Utrecht, en die regeling blijft in stand. De universiteit doet geen uitspraken over maatregelen om te voorkomen dat het protest escaleert, maar zegt "altijd alert" te zijn.

Ook in Leiden is er een protest. Deelnemers, onder wie wethouder Fleur Spijker, verzamelen zich op het Pieterskerkhof. Na een paar toespraken lopen de demonstranten naar het Lipsiusgebouw, om daar de bijeenkomst bij de Tweede Kamer te volgen.