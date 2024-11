Meerdere tips over op tv getoonde geweldplegers Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft meerdere tips binnengekregen over vijf mannen die het zwaarste geweld zouden hebben gepleegd rond de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv vorige week in Amsterdam. Bij tv-programma Opsporing Verzocht werden dinsdag geblurde beelden van hen getoond. Een politiewoordvoerster kan nog niet zeggen hoeveel tips binnenkwamen en hoe bruikbaar die zijn, zegt een politiewoordvoerster. Er heeft zich nog niemand bij de politie gemeld.

Als de verdachten zich niet op korte termijn melden, worden hun gezichten vrijdagavond herkenbaar getoond. In totaal zijn tot nu toe 29 mensen in beeld die betrokken waren bij de ongeregeldheden in Amsterdam. Beelden van de overige 24 verdachten worden volgens de politie ook "op korte termijn" naar buiten gebracht, in eerste instantie ook vervaagd.

Justitieminister David van Weel zei woensdagavond dat de opsporing rap verloopt, hoewel de politie geen daders op heterdaad heeft kunnen betrappen op geweld tegen Israëliërs in Amsterdam. De daders maakten gebruik van een hit-and-runstrategie waarbij mensen vanuit steegjes sprongen om anderen te belagen en vervolgens op scooters en fatbikes sprongen, aldus Van Weel.