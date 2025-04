Je maait je gazon waarschijnlijk verkeerd

Nederlanders maaien massaal hun gras – maar doen het op de verkeerde manier. En dat is zonde. Niet alleen voor het gras zelf, maar ook voor het milieu én je portemonnee.

Te kort is niet netjes, het is schadelijk

Veel mensen denken dat een kort geschoren gazon er strak uitziet. Maar te kort maaien is een van de grootste fouten die je kunt maken. Gras dat onder de 3,5 centimeter komt, verliest zijn beschermende functie tegen onkruid en droogte. En het wortelsysteem? Dat lijdt mee. Beter is: maai je gras tot een hoogte van zo’n 3,5 à 4 centimeter en houd je aan de regel: nooit meer dan een derde van de lengte afhalen per maaibeurt.

Wist je welk gras je hebt?

Niet elk gras is hetzelfde. Wie met Bermuda-, Zoysia- of Fescuegras te maken heeft, moet anders maaien.

Bermuda wil zon en vaak maaien.

Zoysia is lui, groeit traag en houdt van schaduw.

Fescue is de survivor van het stel: droogte- en hittebestendig. Met andere woorden: maaien op de automatische piloot is een slecht idee.

Maai slim: 's avonds, droog, met scherpe messen

Even snel op zaterdag om 12.00 uur maaien? Slecht idee. De zon is dan te fel en het gras staat onder stress. Maai liever ’s avonds als het droog is. En nog iets: een bot maaimes scheurt het gras in plaats van te snijden. Het gevolg? Rafelige sprieten, ziektes, en een flets gazon. Slijp je messen dus regelmatig, minimaal één keer per seizoen of na tien uur gebruik.

Variatie is gezond – ook voor gras

Loop je altijd hetzelfde rondje met de maaier? Dan druk je het gras telkens in dezelfde richting. Wissel van patroon: linksom, rechtsom, diagonaal. Zo blijft je gazon gelijkmatig en sterk.

Laat die grassnippers gewoon liggen

Grasresten zijn geen rommel – ze zijn voeding. Door het zogeheten grasscycling geef je stikstof en andere voedingsstoffen terug aan de bodem. Beter voor het gras, minder kunstmest nodig, én minder werk voor jou.

Kortom: wie zijn gazon serieus neemt, laat het juist wat langer leven. En zoals zo vaak geldt: minder doen is soms beter. Zelfs in je achtertuin.