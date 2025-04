Tilburgse bankenprofessor pleit voor dividendpauze banken

TILBURG (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) doet er verstandig aan om banken tijdelijk te verbieden geld naar de aandeelhouders te laten vloeien. Dat betoogt de Tilburgse bankenprofessor Harald Benink. Volgens hem is het gezien de turbulentie op de financiële markten van de laatste tijd beter als banken een sterkere buffer hebben om onverwachte schokken op te vangen.

"Banken hebben een groot gedeelte van hun hogere winsten teruggegeven aan de aandeelhouders. Door dividend uit te keren, maar ook via inkoop van eigen aandelen", legt hij uit in gesprek met het ANP. "Maar nu je zoveel onzekerheid hebt en kwetsbaarheid, kun je op zijn minst tegen de banken zeggen: dat zetten we nu even stop. Dat geld is dan niet weg, maar blijft in de bank."

De onrust op de financiële markten heeft voor grote ongerustheid gezorgd bij economen. Wat hen vooral beangstigt, is het gemak waarmee de Amerikaanse president Donald Trump importheffingen en andere maatregelen invoerde zonder zich te bekommeren om de impact op de financiële stabiliteit.

Meer eigen vermogen

Benink pleit er al jaren voor dat banken meer eigen vermogen aanhouden. "Daar zijn de banken natuurlijk geen voorstander van, want dat gaat ten koste van het rendement", erkent hij. Maar hun eigen vermogen is met zo'n 5 procent volgens hem erg laag vergeleken met andere grote bedrijven zoals Unilever en Shell. Dat maakt ze kwetsbaar, vindt Benink. "Dat wil niet zeggen dat er een crisis zal uitbreken, maar de fragiliteit is heel groot."

Door alle onrust is het nu niet het juiste moment voor een verandering van de regels rond eigen vermogen, denkt Benink. Een tijdelijke ingreep als even geen geld meer naar aandeelhouders te laten gaan is volgens hem wel mogelijk. "Dat heeft de ECB tijdens corona ook gedaan en zou ze direct weer kunnen doen."

Hele gereedschapskist

Tot nu toe heeft de ECB nog niet ingegrepen om de onrust van de afgelopen dagen. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) zei woensdag tijdens een congres in Amsterdam dat dit nog niet nodig was geweest. DNB-hoofdeconoom Olaf Sleijpen benadrukte dat de ECB wel een "hele gereedschapskist" heeft die ze kan inzetten als de centralebankiers dat nodig achten.