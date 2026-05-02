Ambassade in Griekenland staat drie Nederlanders van Flotilla bij

door anp
zaterdag, 02 mei 2026 om 16:19
DEN HAAG/ATHENE (ANP) - De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire bijstand verleend aan drie Nederlandse deelnemers aan de Global Sumud Flotilla, de burgervloot met hulpgoederen voor Gaza. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.
Het ministerie zegt op de hoogte te zijn dat opvarenden die door Israël op de Middellandse Zee zijn onderschept naar Kreta zijn gebracht. Het departement heeft contact met de Israëlische en Griekse autoriteiten. Ook is er contact met familieleden van betrokken Nederlanders.
Israël hield deze week bij Kreta meer dan twintig schepen tegen en liet de ongeveer 175 opvarenden op het Griekse eiland vrij. Twee mannen zijn meegenomen naar Israël. Volgens de activisten zijn veel deelnemers door het Israëlische optreden gewond geraakt, onder wie een Nederlander. Amnesty International spreekt van "een schaamteloze en onwettige onderschepping" door Israël in internationale wateren.
