Pogacar boekt derde ritzege in Ronde van Romandië

door anp
zaterdag, 02 mei 2026 om 16:03
CHARMEY (ANP) - Tadej Pogacar heeft zijn derde ritzege geboekt in de Ronde van Romandië. De wereldkampioen van UAE Team Emirates kwam in de vierde etappe na bijna 150 kilometer solo aan in Charmey. De Sloveen bleef de Duitser Florian Lipowitz 14 seconden voor en verstevigde daarmee zijn leidende positie in het algemeen klassement.
Pogacar had eerder de eerste en tweede etappe in de Zwitserse rittenkoers gewonnen. Met zijn derde ritzege bracht hij het aantal overwinningen op zeven uit tien starts. Hij won ook Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik.
De Ronde van Romandië eindigt zondag met een heuvelachtige etappe.
