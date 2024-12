Ambassade in Seoul aan Nederlanders: blijf weg bij demonstraties

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders in Zuid-Korea moeten wegblijven van onder meer demonstraties, het parlementsgebouw en de presidentiële woning. Dat adviseert de Nederlandse ambassade in Seoul in een e-mail aan Nederlanders ter plaatse. In het land is de militaire noodtoestand uitgeroepen.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseerde eerder al het lokale nieuws goed in de gaten te houden en de aanwijzingen van de autoriteiten op te volgen. Ook dat adviseert de ambassade, die spreekt van "politieke onrust" in het land. Volgens de missie is het onvoorspelbaar hoe de situatie zich verder zal ontwikkelen.

De ambassade adviseert mensen verder om familie en vrienden te informeren hoe het met hen gaat en zich te registreren bij de informatieservice van het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Dan kan de ambassade ook hen bereiken als dat nodig is."