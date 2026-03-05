Ambassade kan gestrande reizigers in Thailand niet helpen

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept reizigers die vanwege de situatie in het Midden-Oosten gestrand zijn in Thailand op contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij, reisverzekeraar en reisagent voor advies. Dat meldt de informatieservice van het ministerie. De ambassade kan hen niet helpen met het boeken van een andere vlucht

Veel vluchten van Thailand naar Nederland zijn geannuleerd, omdat deze een tussenstop in het Midden-Oosten hadden. Voor reizigers van wie hun Thaise visum dreigt te verlopen, kan de ambassade een document verstrekken "ter ondersteuning van uw visumverlengingsverzoek", meldt de informatieservice. Garanties geeft het ministerie niet. "Let op: het is geheel aan de Thaise Immigratiedienst om te beslissen of uw visum al dan niet wordt verlengd."

Woensdag kwam de eerste KLM-vlucht met gestrande reizigers uit het Midden-Oosten aan op Schiphol. Door de oorlog in Iran wordt er momenteel amper gevlogen naar de regio en zitten veel Nederlanders vast.